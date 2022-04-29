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Fenerbahçe'den taraftara bayram hediyesi! Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Fenerbahçe’den taraftara bayram hediyesi! Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK MAÇ SONUCU-ÖZET

Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler, evinde 3-2 kazanarak yükselişini sürdürdü. Fenerbahçe'nin golleri Rossi, Serdar Dursun ve Zajc'tan geldi. Kanarya bu sonuçla birlikte son 11 maçından 10. galibiyetiyle ayrılmış oldu.

Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler, evinde 3-1 kazanarak yükselişini sürdürdü. Fenerbahçe'nin golleri Rossi, Serdar Dursun ve Zajc'tan geldi.

İŞTE F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın yerden sert ortasında Serdar Dursun'un az gerisinde kalan topa gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

57. dakikada Fenerbahçe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta attı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Mert Hakan Yandaş'ın yerden sert ortasında altı pas önünde Serdar Dursun'un vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

65. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Figueiredo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

84. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde rakibinden sıyrılan Zajc, köşeye plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Gaziantep FK, 90+7. dakikada VAR sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), Rossi (Dk. 90+2 Burak Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Valencia)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 71 Mirza Cihan), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih (Dk. 77 Merkel), Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Furkan Soyalp), Sagal, Muhammet Demir (Dk. 87 Mendyl), Figueiredo

Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 62 Serdar Dursun, Dk. 84 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Sagal, Dk. 90+7 (Penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 52 Dijilobodji, Dk. 56 Vetrih ve Kitsiou, Dk. 69 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 80 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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