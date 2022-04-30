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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Torino yolcusu: Genç oyuncu için teklif yapıldı

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Torino yolcusu: Genç oyuncu için teklif yapıldı

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz için İtalyan ekibi Torino 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonus olmak üzere resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

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