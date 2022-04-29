Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kadıköy ruhu geri dönmüştür

KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ

Taraftarın sevgisine de değinen Kartal, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" ifadelerini kullandı.