Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kadıköy ruhu geri dönmüştür
Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-2 sarı lacivertlilerin lehine sonuçlanırken İsmail Kartal maç sonu açıklamalarda bulundu. Kartal "Kadıköy ruhu geri döndü" ifadelerini kullandı.
Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK'yı 3-2'yle geçti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 7. maçını da kazanırken, büyük bir ivme yakaladı.
TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAYI SEVİYORUZ
Bu başarının en büyük mimarlarından teknik direktör İsmail Kartal da son düdüğün ardından zaferi değerlendirdi. İyi futbol ortaya koyduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik" dedi.
KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ
Taraftarın sevgisine de değinen Kartal, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" ifadelerini kullandı.
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