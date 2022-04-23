Süper Lig’den küme düşen ikinci takım belli oldu! İzmir temsilcisi Göztepe veda etti

90+4'üncü dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.



90+5'inci dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi.



Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı ve bu sonuç Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesini sağladı.

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