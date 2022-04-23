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Süper Lig'den küme düşen ikinci takım belli oldu! İzmir temsilcisi Göztepe veda etti

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Süper Lig’den küme düşen ikinci takım belli oldu! İzmir temsilcisi Göztepe veda etti

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. İzmir temsilcisi 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi ağırladı. İzmir ekibinin ligde kalmak adına muhakkak kazanması gereken mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

BERABERLİK SONRASI VEDA ETTİLER

Bu beraberlikle birlikte Süper Lig'in bitimine dört hafta kala Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK puanını 42'ye, Göztepe ise 28'e yükseltti. Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

2016 SEZONUNDA GERİ GELMİŞLERDİ

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

5 KEZ KÜME DÜŞTÜLER

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

UZATMA ANLARINDA TARİHE GEÇECEK ANLAR

90+2'nci dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. Pozisyonun devamında Jahovic'in şutu ağlara gitti: 0-1

90+3'üncü dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1

90+4'üncü dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı ve bu sonuç Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesini sağladı.

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