Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor! Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Maçın ilk dakikalarında penaltıdan bulduğu golle öne geçen bordo mavililer karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada bordo-mavili ekip henüz karşılaşmanın 7. dakikasında Bruno Peres'in penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
İLK YARI 2-0
Golden sonra baskılarına devam eden Karadeniz ekibinde 12. dakikada sahneye Andreas Cornelius çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
DJANİNY FARKI 3'E ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavili ekipte 61. dakikada Djaniny farkı 3'e çıkardı.
Adana Demirspor'un tek golünü ise 75. dakikada Vargas frikikten kaydetti.
A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
A. DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, misafir takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması karanını verdi. 7 dakikada Peres'in kullandığı atışta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
12. dakikada misafir takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca'nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu: 0-2
17. dakikada Hamsik'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı civarında vuruşunda kaleci Muric topa hakim oldu.
20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler'in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kontrolünde dışarı çıktı.
24. dakikada Assombalonga'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Yunus Akgün'ün topu indikten sonraki vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
26. dakikada Kouassi'nin sol kanatta ceza sahası içinde son çizgiden geriye çıkardığı topa Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
36. dakikada Samet Akaydın'ın ceza sahası içine uzun pasında Vargas'ın ayak içiyle önüne çıkardığı topla buluşan Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda uzanarak topu dışarı çeldi.
39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda top direkten döndü.
45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.
Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında Bakasetas'ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0
75. dakikada Adana Demirspor 'un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1
84. dakikada Adana Demirspor'da Remy, Svensson'un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
90. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.
90+2. dakikada Adana Demirspor'dan Samet, Ahmetcan'ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx
Adana Demirspor: Muric xx, Simon Deli x (Tayyip dk. 46 xx), Samet xx, Rassoul xx (Alper dk. 70 x), Svensson xx, Bjarnason xx (Djokovic dk. 89 ?), Gökhan xx, Vargas xx, Akintola xx (Erhun dk. 70 x), Yunus xx, Assombalonga xx (Remy dk. 83 ?)
Yedekler: Vedat, Semih, Sinan, Mustafa, İsmail
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hugo xx, Denswil xx, Dorukhan xx, Peres x (Ahmetcan dk. 30 xx), Siopis xx, Kouassi xx (Djaniny dk. 46 xx), Hamsik xx (Berat dk. 89 ?), Abdülkadir xx (Bakasetas dk. 46 xx) Visca xx (Yusuf dk. 79 x) Cornelius xx
Yedekler: Erce, Koita, İsmail, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Vargas (dk. 75) (Adana Demirspor), Peres (dk.7 pen.), Cornelius (dk. 12), Djaniny (dk. 61) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor), Uğurcan (Trabzonspor)
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