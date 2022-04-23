Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor! Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında Bakasetas'ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0



75. dakikada Adana Demirspor 'un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1



84. dakikada Adana Demirspor'da Remy, Svensson'un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.



90. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.



90+2. dakikada Adana Demirspor'dan Samet, Ahmetcan'ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.



90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.