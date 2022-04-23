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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jorge Jesus ile görüşme için Portekiz'e gitti

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Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jorge Jesus ile görüşme için Portekiz’e gitti

Süper Lig'in son haftalarında başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gittiği belirtildi.

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