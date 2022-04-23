Canlı I Adana Demirspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Lider şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk için gün sayanTrabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.Kritik karşılaşma öncesi iki takım arasındaki oynanan önceki maçlarda bordo mavililerin büyük üstünüğü bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
A. DEMİRSPOR: MURİC, SVENSSON, SAMET, TAYYİP, RASSOUL, GÖKHAN, STAMBOULİ, YUNUS, BELHANDA , VARGAS, ASSOMBALONGA
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, A.ÖMÜR, VISCA, KOUASSSI, CORNELIUS
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FIRTINA'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.
33 YILDIR KAYBETMİYOR
Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana'da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.
AVCI ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI NELER YAPTI?
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15'inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor'daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı'nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.
DENSWIL SINIRDA
Trabzonspor'da Stefone Denswil'in 3 sarı kartı var. Ceza sınırındaki bir diğer isim Nwakaeme ise sakatlığı nedeniyle Adana'ya götürülmedi. Denswil, bugün kart görmesi dumunuda önümüzdeki hafta Akyazı'da oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kaçıracak. Bordo-Mavili takımın teknik heyeti, zorlu deplasmanda tüm oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.
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