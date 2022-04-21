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PSG Ligue 1'de şampiyonluğa koşuyor! Üst üste dördüncü galibiyet

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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PSG Ligue 1’de şampiyonluğa koşuyor! Üst üste dördüncü galibiyet

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 33.haftasında PSG Angers'i 3-0 mağlup etti. Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi. İşte detaylar...

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