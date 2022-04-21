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Obradovic'in Partizan'ı Bursaspor'a mağlup oldu! Yeşil beyazlılar çeyrek finalde

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Obradovic’in Partizan’ı Bursaspor’a mağlup oldu! Yeşil beyazlılar çeyrek finalde

Eurocup TOP 16 turunda Sırbistan’da Obradovic'in Partizan'ı ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelirken, rakibini 95-103 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

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