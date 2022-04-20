Bahçeşehir Koleji finale göz kırptı! Unahotels Reggio Emilia - Bahçeşehir Koleji: 69-72 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FARK 19 SAYIYA ÇIKTI

Final periyodunda Bahçeşehir Koleji bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Savunmada sertliğini artıran ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan ev sahibi ekip, 39. dakikada Cinciarini'nin atışıyla farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 68-69. Muhammed Baygül'ün üç sayılık atışıyla üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde en skorer isim 12 sayı bulan Jamal Jones oldu.