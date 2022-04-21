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Anadolu Efes son çeyrekte kaybetti! Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 73-66

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Anadolu Efes son çeyrekte kaybetti! Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 73-66

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, play-off serisinin ikinci maçında Olimpia Milano'ya konuk olurken karşılaşmayı 73-66 kaybetti ve seride durum 1-1'e geldi. Eşleşmenin 3. karşılaşması 26 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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