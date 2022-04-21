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Son dakika: Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek.

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