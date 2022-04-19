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Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Merkez Hakem Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı. Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu

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