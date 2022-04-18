Son dakika: Yeni MHK Başkanı belli oldu! TFF'den Sabri Çelik açıklaması
Son dakika haberleri... TFF, MHK Başkanlığı içn Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı. TFF, yeni MHK Başkanı'nın Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Buna göre yapı üyeler şu şekilde oluştu.
TFF, MHK Başkanlığı içn Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.
TFF, yeni MHK Başkanı'nın Sabri Çelik olduğunu açıkladı. Buna göre yapı üyeler şu şekilde oluştu.
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman
Hikmet Öksüzoğlu
İbrahim Çınar
Dursun Cumali Sucu
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