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Galatasaray'dan seçim açıklaması! Mahkemenin aldığı tedbir kararına itiraz edildi

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Galatasaray’dan seçim açıklaması! Mahkemenin aldığı tedbir kararına itiraz edildi

Galatasaray Kulübü tarafından 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararına yönelik flaş bir açıklamada yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur." denildi.

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur." denildi.

İşte o açıklama:

Değerli Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.

Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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