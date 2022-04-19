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Cristiano Ronaldo'nun acı günü! Kritik maçta olmayacak

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Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Cristiano Ronaldo’nun acı günü! Kritik maçta olmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle takımının bu akşam Liverpool ile oynayacağı lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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