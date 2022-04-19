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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Victor Lapena dönemi sona erdi

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Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Victor Lapena dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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