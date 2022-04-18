Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Cristiano Ronaldo, evlat acısıyla sarsıldı. Sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla acı haberi duyuran dünyaca ünlü futbolcu, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun yaşama gücü veriyor" ifadeleri yer aldı.