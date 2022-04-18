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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Cristiano Ronaldo, evlat acısıyla sarsıldı. Sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla acı haberi duyuran dünyaca ünlü futbolcu, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun yaşama gücü veriyor" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 22:13
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

"ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in acı günü! Yeni doğan oğlu hayatını kaybetti

Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.