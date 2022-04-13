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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal (MAÇ SONUCU 1-1)

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalist Villarreal MAÇ SONUCU 1-1

Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi. Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.

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