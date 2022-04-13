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Inter'in yıldızı Alexis Sanchez Galatasaray'ın radarında

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Inter’in yıldızı Alexis Sanchez Galatasaray’ın radarında

Bu sezon oynadığı oyunla ve aldığı skorlarla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılıların gündeminde Inter'in yıldızı Alexis Sanchez var. İşte detaylar...

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