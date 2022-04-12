Real Madrid yarı finalde! Real Madrid 2-3 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde 3-1'lik skorun rövanşında Real Madrid evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Chelsea maçı 3-2 kazansa da turu geçen taraf İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu. 3-1 kazanan İspanyol devi sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rodrygo ve Benzema'nın golleriyle durumu 3-2'ye getirdi ve yarı finale yükselmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 3-1'in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Normal süresi 3-1 Chelsea lehine sona ererken, İspanyol temsilcisi 3-2 yenilmesine karşın yarı finale yükseldi.
Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 52'de Rüdiger ve 75'te ise Timo Werner kaydetti. Real'in golleri ise 80'de Rodrygo ve 96. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 63. dakikada Marcos Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
ATLETICO-CİTY GALİBİNİ BEKLEYECEK
İki maç sonucunda toplam skor 5-4 Real Madrid lehine gerçekleşti ve yarı finale yükselen taraf oldu. Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid - Manchester City eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema
Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, James, Kovacic, Kante, Alonso, Ziyech, Mount, Havertz
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL | 15' Chelsea, Mason Mount'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi orta bölgeden paslaşarak geldi. Timo Werner ceza sahasına giren Mason Mount'a pasını gönderdi. İngiliz futbolcu bu pasla ceza sahasına girdi ve uygun açıdan şutunu gönderip takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
23' Real Madrid gole çok yaklaştı. Ceza sahasının dışından Karim Benzema şutunu attı savunmaya da çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.
34' Chelsea, Real Madrid'in savunma dağılımını delmek için sürekli paslaşarak alan aradı. Rudiger, bu paslaşma sonrasında son çareyi şut çekerek kullandı. Alman savunmacı yaklaşık 40 metreden sert bir şut çekti ancak top yandan auta çıktı.
GOL | 51' Chelsea Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sağ köşeden Mason Mount tarafından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Alman futbolcu yükselip kafasıyla vurdu ve topu köşeden filelere gönderdi.
54' Sağ kanattan ceza sahasına arka alanına gönderilen ortada Benzema topu göğsüyle kontrol edip şutunu attı ancak son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
56' Real Madrid, Toni Kroos ile gole çok yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden kullanılan frikikte Kroos'un şutunu Mendy son anda köşeden çıkardı.
58' 2-0'dan sonra maç hareketlendi. Bu kez tehlikeli gelen taraf Chelsea oldu. Mason Mount orta alanda topu alıp Madrid ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. Soldan ceza sahası içerisine giren Havertz'e pasını gönderdi. Alman futbolcu topu önüne alıp, düzelttikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
62' Real Madrid bir kez daha gole çok yaklaştı. Carvajal sağ köşeden yerden ceza sahası dışına pasını gönderdi. Federico Valvarde gelişine şutunu attı top üstten az farkla auta çıktı.
62' Chelsea, Marcos Alonso ile durumu 3-0 yaptı ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçersiz sayıldı. Real Madrid savunmasında Mendy çıkarken topu kaptırdı. Kalabalık gelen Chelsea'da top Kante'de kaldı. Fransız futbolvu sol kanattan bindirme yapan Marcos Alonso'ya pasını gönderdi. İspanyol futbolcu şutunu çekti, Carvajal engelledi, yeniden önünde kalan topa yıldız futbolcu şok şık bir vuruş yaptı top 90'dan filelerle buluştu. Gol sonrasında yapılan VAR incelemesinde top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
66' Real Madrid, Benzema ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Mendy ortasını gönderdi. Ceza sahasında Karim Benzema savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
GOL | 75' Chelsea, Timo Werner ile durumu 3-0'a getirdi. Mateo Kovacic, savunma arkasına koşu yapan Timo Werner'e pasını gönderdi. Alman futbolcu, topu kontrol ettikten sonra Casemiro'yu çalımladı, Carvajal'i çalımladıktan sonra şutunu attı, kaleci Courtois'e çarpan top filelerle buluştu.
GOL | 80' Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Sol içten Modric arka direğe doğru ayağının dışıyla harika bir orta gönderdi. Rodrygo gelişine şutunu attı ve skoru 3-1 yaptı.
UZATMA DAKİKALARI
GOL | 96' Real Madrid, Benzema'nın golüyle durumu 3-2 yaptı. Chelsea'nin çıkarken kaptırdığı topta Camavinga araya girerek topu kazanan isim oldu. Soldan koşu yapan Vinicius Junior'a pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içindeki Benzema'ya al da at dercesine bir orta yaptı ve Fransız golcüye sadece kafasıyla vurmak kaldı: 2-3.
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