Real Madrid yarı finalde! Real Madrid 2-3 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

62' Chelsea, Marcos Alonso ile durumu 3-0 yaptı ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçersiz sayıldı. Real Madrid savunmasında Mendy çıkarken topu kaptırdı. Kalabalık gelen Chelsea'da top Kante'de kaldı. Fransız futbolvu sol kanattan bindirme yapan Marcos Alonso'ya pasını gönderdi. İspanyol futbolcu şutunu çekti, Carvajal engelledi, yeniden önünde kalan topa yıldız futbolcu şok şık bir vuruş yaptı top 90'dan filelerle buluştu. Gol sonrasında yapılan VAR incelemesinde top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

66' Real Madrid, Benzema ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Mendy ortasını gönderdi. Ceza sahasında Karim Benzema savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

GOL | 75' Chelsea, Timo Werner ile durumu 3-0'a getirdi. Mateo Kovacic, savunma arkasına koşu yapan Timo Werner'e pasını gönderdi. Alman futbolcu, topu kontrol ettikten sonra Casemiro'yu çalımladı, Carvajal'i çalımladıktan sonra şutunu attı, kaleci Courtois'e çarpan top filelerle buluştu.

GOL | 80' Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Sol içten Modric arka direğe doğru ayağının dışıyla harika bir orta gönderdi. Rodrygo gelişine şutunu attı ve skoru 3-1 yaptı.

UZATMA DAKİKALARI

GOL | 96' Real Madrid, Benzema'nın golüyle durumu 3-2 yaptı. Chelsea'nin çıkarken kaptırdığı topta Camavinga araya girerek topu kazanan isim oldu. Soldan koşu yapan Vinicius Junior'a pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içindeki Benzema'ya al da at dercesine bir orta yaptı ve Fransız golcüye sadece kafasıyla vurmak kaldı: 2-3.