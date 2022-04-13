Kocaelispor teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül ve ekibiyle 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la 11 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.
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