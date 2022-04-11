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Trabzonspor 23 haftadır liderliğini sürdürüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Trabzonspor 23 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürürken mutlu sona da yaklaştı. Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor.

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