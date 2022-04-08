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Diego Lugano'dan SON DAKİKA derbi açıklaması | Fenerbahçe - Galatasaray maçında kilit isim kim?

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Diego Lugano’dan SON DAKİKA derbi açıklaması | Fenerbahçe - Galatasaray maçında kilit isim kim?

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Lugano "Galatasaray karşısında Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum." dedi. Ayrıca Lugano Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kilit isim kim? sorusuna da yanıt verdi.

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