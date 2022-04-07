07 Nisan 2022, Perşembe
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız
SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kadıköy'deki dev Galatasaray derbisi için hazırlıkların tam gaz sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularını sıkı bir antrenmana soktu. Maç hakkında konuşan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi. İşte Fenerbahçe'nin antrenmanlarından fotoğraflar ve oyuncuların yorumları...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:29
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