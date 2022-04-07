SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

Sadece futbolcular için değil, kulüp çalışanları ve taraftarlar için de çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Osayi-Samuel, "Büyük bir derbi oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Öz güvenimiz yerinde, bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocamızın takım üstünde büyük etkisi var. Taraftarlara da bu maçta büyük iş düşecek. 90 dakika bizi desteklemelerini istiyoruz, son 2 maçta oldukları gibi. Son 2 maçta destekleri sayesinde o farkı gördük, bu maçta da bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.