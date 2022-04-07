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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kadıköy'deki dev Galatasaray derbisi için hazırlıkların tam gaz sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularını sıkı bir antrenmana soktu. Maç hakkında konuşan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi. İşte Fenerbahçe'nin antrenmanlarından fotoğraflar ve oyuncuların yorumları...

Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:29
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacakları maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 24 yaşındaki futbolcu Bright Osayi-Samuel, büyük bir derbiye çıkacaklarını belirtti.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

Sadece futbolcular için değil, kulüp çalışanları ve taraftarlar için de çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Osayi-Samuel, "Büyük bir derbi oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Öz güvenimiz yerinde, bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocamızın takım üstünde büyük etkisi var. Taraftarlara da bu maçta büyük iş düşecek. 90 dakika bizi desteklemelerini istiyoruz, son 2 maçta oldukları gibi. Son 2 maçta destekleri sayesinde o farkı gördük, bu maçta da bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

Genç kanat oyuncusu, son dönemde sağ bek pozisyonunda görev alması yönünde bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

"Ben oynamak istiyorum. Hangi pozisyonda olduğu önemli değil hocam nerede isterse elimden geleni yaparım. Gelişmem gereken bir pozisyon. İlk defa oynuyorum, öğrenmem gereken çok şey var. Geliştiğimi de hissediyorum. Bu pozisyonda daha iyi olursam daha ciddiye alabilirim."

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sabırsız

"TRANSFER HABERLERİNİ OKUMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Performansının gelişiminde hem Vitor Pereira hem İsmail Kartal hem de öz güveninin rolü olduğuna inandığını aktaran Osayi-Samuel, "Kendime çok inanıyorum, neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Çalışmaya devam edersem oynamaya devam edeceğim. Transfer haberlerini okumamaya çalışıyorum, elbette denk geliyorum ama bu durum performansımı etkilemiyor. İyi performans sergileyince böyle dedikodular olur, bunları düşünmüyorum." diye konuştu.