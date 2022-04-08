Derbi öncesi Galatasaray'a Kerem Aktükoğlu müjdesi: Genç oyuncu takımla birlikte çalıştı
Pazar günü deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve günlerdir kendisini deneyen oyuncunun bugünkü antremanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Kerem'in derbide forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Derbi hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda genç futbolcu için seferberlik ilan edilmişti.
Teknik direktör Domenec Torrent'in hücumdaki en büyük kozlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Karagümrük maçında sakatlanan ve bir süredir tedavisine devam edilen 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın son antrenmanında takımla birlikte çalıştı.
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