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Beşiktaş'ın Alanyaspor maç kadrosu açıklandı! 4 eksik var

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Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Beşiktaş’ın Alanyaspor maç kadrosu açıklandı! 4 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Cyle Larin ve Mehmet Topal kadroda kendilerine yer bulamadı.

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