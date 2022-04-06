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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için sağlam antrenman

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi için sağlam antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Bir yandan da Galatasaray sakatlıklarla boğuşuyor. Peki, Cimbom'da son durum ne? İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam edildi.

Tedavi programlarının ardından Feghouli salonda çalıştı, Mustafa Muhammed ise sahada koşulara başladı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 8 Nisan Cuma günü devam edecek.

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