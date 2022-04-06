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Galatasaray'da derbi kararı: Yönetim özel prim vermeyecek

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Galatasaray’da derbi kararı: Yönetim özel prim vermeyecek

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da yönetim oyunculara özel prim verilmeyeceğini duyurdu. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

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