Benzema Şampiyonlar Ligi finalini istiyor! PSG'den sonraki kurbanı Chelsea oldu! Chelsea 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU)

BENZEMA'DAN ÜST ÜSTE 2'NCİ HATTRİCK



Gösterdiği performansla bu sezon dikkatleri üstüne çeken Benzema, takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız golcü, Chelsea karşısında attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nda oynanan Paris Saint Germain karşılaşmasında da rakip ağları 3 kez havalandıran Benzema, Kupa 1'de üst üste iki maçta hattrick yapma başarısı gösterdi.

Eşleşmenin rövanşı 12 Nisan Salı günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.