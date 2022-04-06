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Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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