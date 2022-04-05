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"Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Roman Abramovich Göztepe’yi aldı iddiası! Roman Abramovich Göztepe’yi satın aldı mı? Göztepe’den açıklama geldi mi?

Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İngiltere'de yaptırım uygulandığı için ülkeye giriş yapamayan Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'de Göztepe'yi satın aldığı iddia edildi. Hal böyle olunca konu hakkında açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. İşte, Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?

Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rus milyarder Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalırken, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın aldığı ve o tarihte resmi imzaların atılacağı ifade edildi. İşte, Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?

UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edildi. Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de çeşitli yaptırımlar uygulandı.

GÖZTEPE'Yİ SATIN ALDI İDDİASI

İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu. D Smart Spor'un haberine göre Rus milyarder, İzmir temsilcisini satın aldı.

RESMİ AÇIKLAMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Mehmet Sepil'in kulübü satacağını açıklamasının ardından güçlenen iddialar gerçek oldu. Haberde, tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın Cuma günü yapılacağı belirtildi.

ATEŞ HATTINDALAR

Bu sezon kötü bir dönem geçiren Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in düşme hattında bulunuyor. Oynanan 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 27 puan ile 18. sırada yer aldı. Ateş hattının dışında, 16. sırasındaki Giresunspor ile Göz Göz arasında ise 9 puan fark var.

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