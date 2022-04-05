"Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?

RESMİ AÇIKLAMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Mehmet Sepil'in kulübü satacağını açıklamasının ardından güçlenen iddialar gerçek oldu. Haberde, tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın Cuma günü yapılacağı belirtildi.

ATEŞ HATTINDALAR

Bu sezon kötü bir dönem geçiren Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in düşme hattında bulunuyor. Oynanan 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 27 puan ile 18. sırada yer aldı. Ateş hattının dışında, 16. sırasındaki Giresunspor ile Göz Göz arasında ise 9 puan fark var.