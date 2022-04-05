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6 Süper Lig ekibine kötü haber! PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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6 Süper Lig ekibine kötü haber! PFDK’ya sevk edildi

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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