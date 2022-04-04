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Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası final maçının adresi belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası final maçının adresi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2021/22 sezonu finali, alınan karar doğrultusunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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