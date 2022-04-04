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Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Galatasaray’da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı!

Son dakika haberine göre: Galatasaray Kulübü’nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

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