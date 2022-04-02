Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Sezon sonuna kadar... | Mesut Özil ve Ozan Tufan sorusuna yanıt
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" dedi. Tecrübeli teknik adam Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserispor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor. Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.
"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"
Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya, "Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.
"SEZON SONUNA KADAR... "
Bir gazetecinin 'ikinci adam olmam' sözlerini yeniden hatırlatması üzerine sinirlenen Kartal, "Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok" diye cevap verdi.
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