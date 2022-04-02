Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Sezon sonuna kadar... | Mesut Özil ve Ozan Tufan sorusuna yanıt

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserispor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor. Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.