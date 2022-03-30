Son dakika: Milli güreşçi Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu
Son dakika... Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli güreşçi, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Petriashvili'yi 5-2 yendi.
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.
Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.
Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 EK GÖSTERGE, EYT, ASGARİ ÜCRET, KADRO! Tarih verildi, detaylar belli oluyor! Onaylandığı an maaşlarda değişim...
- KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ: KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?
- Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
- İŞKUR 88.000 İŞÇİ ARIYOR! 19-55 yaş aralığında iş arayanlara fırsat! Deneyimli, deneyimsiz 4.250 TL maaşla işçi alımı başvuruları...
- 1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...
- Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emekli bayram ikramiyesi son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Diyanet: oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM yetenek alanı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Ağda ve lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet açıklamaları
- Son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?