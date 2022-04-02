Altay - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Konuk takım 25'inci dakikada Adriano ile perdeyi açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı.

Antalyaspor 70'inci dakikada Wright ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Altay, 74'üncü dakikada Rayan'ın penatı golüyle umutlansa da puan alamadı. Altay bu sonuçla 29 puanda ve düşme hattında kaldı. Antalyaspor ise 44 puana yükselip rahat nefes aldı.

Altay'da alacakları için yönetimle gerginlik yaşayan golcü Paixao kadro dışı kaldı ve maçta görev alamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi istifaya davet etti.