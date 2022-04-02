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Anadolu Efes son sekizi garantiledi! Anadolu Efes - Alba Berlin: 87-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Anadolu Efes son sekizi garantiledi! Anadolu Efes - Alba Berlin: 87-77 MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Alba Berlin ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar Alman ekibini 87-77 devirirek adını son sekize yazdırmayı başardı. İşte maça ilişkin detaylar...

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