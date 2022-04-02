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CANLI | Giresunspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 02.04.2022
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CANLI | Giresunspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Giresunspor ile Sivasspor Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Arda Kardeşler tarafından yönetilen Giresunspor-Sivasspor maçı, Giresun Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Giresunspor-Sivasspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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