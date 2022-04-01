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Ozan Kabak'tan kötü haber: Bir süre forma giyemeyeceğim

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Ozan Kabak’tan kötü haber: Bir süre forma giyemeyeceğim

İtalya maçında sakatlanarak oyundan çıkan A Milli oyuncumuz Ozan Kabak sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak, bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

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