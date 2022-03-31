Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Evin, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayal ettiği altın madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum." diyen Evin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri kendime inandım. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa şampiyonu oldum. Bugün de büyüklerde şampiyonluk elde ettim. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim"

BEDİHA GÜN: TÜRK KADINLARI OLARAK TARİH YAZIYORUZ

Dördüncü kez Avrupa üçüncüsü olan Bediha Gün ise şampiyona öncesi sakatlık nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirdi.

Üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman'ı yenen Bediha, "Madalyam moral verici oldu. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü Avrupa üçüncülüğümü aldım. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini vurgulayan milli güreşçi, "Yıllardır Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.