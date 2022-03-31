Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Son dakika... Türkiye Avrupa'da madalyaya doymuyor. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Yine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
MİLLLİ GÜREŞÇİ EVİN DEMİRHAN YAVUZ, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Yine Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi.
Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.
Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.
Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.
EVİN DEMİRHAN YAVUZ: GURUR YAŞIYORUM
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, "Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek hayal ettiğim bir şeydi, bunun gururunu yaşıyorum." dedi.
Evin, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayal ettiği altın madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
"Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum." diyen Evin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri kendime inandım. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa şampiyonu oldum. Bugün de büyüklerde şampiyonluk elde ettim. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim"
BEDİHA GÜN: TÜRK KADINLARI OLARAK TARİH YAZIYORUZ
Dördüncü kez Avrupa üçüncüsü olan Bediha Gün ise şampiyona öncesi sakatlık nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirdi.
Üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman'ı yenen Bediha, "Madalyam moral verici oldu. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü Avrupa üçüncülüğümü aldım. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini vurgulayan milli güreşçi, "Yıllardır Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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