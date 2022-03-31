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Galatasaray'dan sakatlara yönelik açıklama! Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey...

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Galatasaray’dan sakatlara yönelik açıklama! Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey...

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in son durumu hakkında sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Aslan'da karantinası sona eren Boey'in Türkiye'ye döneceği de belirtildi.

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