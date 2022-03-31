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Vakıfbank büyük avantajı kaptı! Vakıfbank 3-1 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Vakıfbank büyük avantajı kaptı! Vakıfbank 3-1 Fenerbahçe Opet MAÇ SONUCU - ÖZET

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde iki Türk temsilcisi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geldiği maçı, Vakıfbank 3-1 kazanarak final için büyük avantaj elde etti. İşte detaylar...

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