Trabzonsporlu Anders Trondsen’in sakatlığı ile ilgili gelişme

Açıklamada "Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.