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Trabzonsporlu Anders Trondsen'in sakatlığı ile ilgili gelişme

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Trabzonsporlu Anders Trondsen’in sakatlığı ile ilgili gelişme

Trabzonspor’da sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen, İspanya’da ameliyat oldu. Trondsen'in daha önce de sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Trabzonspor Kulübü'nden sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

Trabzonspor'da Trondsen sezonu kapatırken, Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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