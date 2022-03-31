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Abdurrahim Albayrak seçimde aday olacak mı? Galatasaray'da başkanlık seçiminde yarış kızışıyor

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Abdurrahim Albayrak seçimde aday olacak mı? Galatasaray’da başkanlık seçiminde yarış kızışıyor

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrilirken Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak seçimde adaylığını koyup koymayacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi. Kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü 30 Nisan'da seçime gidiyor. Burak Elmas, ibra edilmediği için hiçbir şartta aday olamıyor.

Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak, Sabah'a yaptığı konuşmada aday olacağını ifade etti.

"ÇALIŞMAM VAR"

Galatasaray'da ikinci başkanlık görevi yapmış olan Abdurrahim Albayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var." dedi.

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