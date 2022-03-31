Abdurrahim Albayrak seçimde aday olacak mı? Galatasaray’da başkanlık seçiminde yarış kızışıyor

Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak, Sabah'a yaptığı konuşmada aday olacağını ifade etti.