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Hangi kulüp menajerlere ne kadar ödedi? TFF açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Hangi kulüp menajerlere ne kadar ödedi? TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şubat ayı son itibarıyla kulüplerin menajerlere yaptıkları toplam ödemeleri açıklarken en çok ödeme yapan kulüp Fenerbahçe oldu.

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