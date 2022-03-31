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Abdullah Avcı Trabzonspor'la rekor peşinde

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Abdullah Avcı Trabzonspor’la rekor peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

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