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Haberler Galeri 387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş'a bileniyor

387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş'a bileniyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 31 hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Trabzon'daki maç öncesi istatistikler bordo mavili taraftarın yüzünü güldürüyor. Karadeniz Fırtınası bu sezon sadece 2 maç kaybederken, 387 gündür evinde yenilmiyor. Bileği bükülmeyen Trabzonspor, evindeki Beşiktaş maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:21
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387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor.

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387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş’a bileniyor

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

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387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş’a bileniyor

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş’a bileniyor

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

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387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş’a bileniyor

İÇ SAHADA DA LİDER

Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.