387 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor Beşiktaş'a bileniyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, 31 hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Trabzon'daki maç öncesi istatistikler bordo mavili taraftarın yüzünü güldürüyor. Karadeniz Fırtınası bu sezon sadece 2 maç kaybederken, 387 gündür evinde yenilmiyor. Bileği bükülmeyen Trabzonspor, evindeki Beşiktaş maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.