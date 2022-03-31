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Beşiktaş'ta Alexander Sörloth harekatı! Onay çıktı

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Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Beşiktaş’ta Alexander Sörloth harekatı! Onay çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Kara Kartal'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

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